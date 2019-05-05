Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’taki çatışmada iki asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta devam eden operasyonda çıkan çatışmada iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

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“Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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