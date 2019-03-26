Şırnak’ta PKK’nın saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

Yargıtay, İstanbul büyükşehir belediyesine (İBB) bağlı şirketin 15 Temmuz’dan sonra, üç yıl önceki Gezi paylaşımını gerekçe gösterip “İllegal yapılarla ilişkisi olması muhtemel” diye ihraç ettiği işçinin işe iade talebinin kabulüne karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mahkemenin ‘dosyanın OHAL Komisyonu’na gönderilmesi’ yönündeki kararını da bozdu. Kararda, işçinin üç yıl önce attığı “Sabah işe geldiğimde uykusuz bir ben olduğumu gördüm, çok acı. Korkak medya yayınladığın saçma programlarla herkesi uyuttun #geziparkı” paylaşımında suç unsuru bulunmadığı belirtildi.