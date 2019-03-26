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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta PKK’nın saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta PKK’lıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki sözleşmeli jandarma uzman onbaşı Ramazan Teymur hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Silopi ilçesindeki Cudi Dağı bölgesindeki Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu sırasında 20 Mart’ta PKK’lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

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Patlamada jandarma astsubay çavuş Burçin Damcı hayatını kaybederken, Teymur yaralandı. Yaralı asker helikopterle önce Şırnak merkezdeki hastaneye, ardından da Anlara’daki GATA’ya sevk edildi. Ancak asker burada hayatını kaybetti.

Teymur’un cenazesi, memleketi Şırnak’ın Kasrik bölgesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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