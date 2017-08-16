Şırnak’ta PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
DHA’nın haberinde, askerin rütbesi ve ismi yer almadı.
Çatışma, Namaz Dağı Sori tepe mevkiinde meydana geldi.
Yaramazlara biraz batar!
Şırnak’ta güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
DHA’nın haberinde, askerin rütbesi ve ismi yer almadı.
Çatışma, Namaz Dağı Sori tepe mevkiinde meydana geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ raporuna göre, 2100 yılında İstanbul’da yazlar bugünkünden altı derece daha sıcak olacak.
Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i yerden yere vurdu: “Hayatta hiçbir iş becerememiş adam…” Bugünkü ‘Eyyamcılar ve Sahtekârlar aynen!..’ başlıklı yazısına, “‘Seba Sezonu’ diyorlar.. ‘Turgay Şeren Sezonu’ diyorlar.. ‘İlhan Cavcav Sezonu’ diyorlar.. Oysa değişen bir şey yok..” diye başlayan Uluç şöyle devam etti: “Bizde hep ‘Sahtekârlar Sezonu’ var. Ya […]
Dört bir yanı şantiye alanına dönen İstanbul’un yeni misafirleri kirpilerinin ardından sansarlar.
Şırnak’ta Namaz Dağı Sori tepe mevkiinde güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.
Jeoloji profesörü Celal Şengör, şu anda beklenen en ‘çetin’ depremin İstanbul’da yaşanacağını belirterek, “Türkiye’nin durumu deprem açısından bakıldığında tam bir felaket ve bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek” dedi.