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Şırnak’ta PKK’lılarla çatışma: Bir asker hayatını kaybetti

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Şırnak’ta güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

DHA’nın haberinde, askerin rütbesi ve ismi yer almadı.

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Çatışma, Namaz Dağı Sori tepe mevkiinde meydana geldi.

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