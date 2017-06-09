Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Şırnak’ta PKK saldırısı: İki asker yaşamını yitirdi, üçü yaralı


 

Şırnak’ta PKK’lıların üs bölgesine düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

Ayrıntılar geliyor…

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