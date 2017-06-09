Şırnak’ta PKK saldırısı: İki asker yaşamını yitirdi, üçü yaralı

Şırnak’ta PKK’lıların üs bölgesine düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Şırnak’ta PKK’lıların üs bölgesine düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.
Ayrıntılar geliyor…
MHP lideri Devlet Bahçeli, Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklanan damadının kısa sürede tahliye edilmesine tepki göstererek, hükümete ‘karne verdi.’
Şırnak’ta PKK’lıların üs bölgesine düzenlediği saldırıda iki asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.
Amerikan yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) referandum kararını ‘takdir’ etti.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tahliye gerekçesinin ‘mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adli kontrol tedbiriyle sağlanılacağı kanaatine varıldığı’ olduğu öğrenildi.