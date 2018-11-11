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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta PKK’lı militanlarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda iki asker hayatını kaybetti, beş asker yaralandı.

Arşiv Fotoğraf: DHA

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK’ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK tarafından döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada iki asker yaşamını yitirdi, beş asker yaralandı.

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Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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