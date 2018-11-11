Şırnak’ta PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yazar Kadir Mısıroğlu’na ziyareti ile ilgili olarak, “İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı” dedi.