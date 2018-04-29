Şırnak’ta PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’taki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.
TSK’nın yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesi’ne saldırı düzenledi.
Saldırıda bir asker hayatını kaybetti.
Yaramazlara biraz batar!
Şırnak’taki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.
TSK’nın yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesi’ne saldırı düzenledi.
Saldırıda bir asker hayatını kaybetti.
Kamuda bütün çalışanların sözleşmeli olması gerektiğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “İleriki yıllarda sözleşmeliye geçmemiz lazım” diyerek 657 sayılıyı yasaya tabi devlet memurluğunun da sona erdirilebileceği sinyalini verdi.
İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yaptığı ankete göre toplumun yüzde 60’ı, 24 Haziran’daki seçimlerde partilerden bağımsız kişilerin, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olabileceğinden haberdar değil.
Yerine opera binası yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkım çalışmaları sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine dönüp aday listelerinde yer alabileceklerini açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekilinin partilerine dönüp aday listelerinde yer alabileceklerini açıkladı.