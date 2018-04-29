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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

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Şırnak’taki PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti.

TSK’nın yazılı açıklamasına göre PKK’lılar bugün Uludere ilçesindeki Kurt Dağı Üs Bölgesi’ne saldırı düzenledi.

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Saldırıda bir asker hayatını kaybetti.


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