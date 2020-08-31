Şırnak’ta operasyon: 5 bin kaçak Covid-19 test kiti ele geçirildi

Şırnak’ta, gümrük kaçağı 5 bin Covid-19 test kiti ele geçirildi.

Fotoğraf: AA

Valiliğin açıklamasına göre il emniyet müdürlüğü 24-30 Ağustos’ta il merkezi ve ilçelerde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

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Operasyonlarda 37.68 gram metamfetamin, 4.73 gram kenevir, 119.2 gram eroin, 2.07 gram kokain, gümrük kaçağı 5 bin Covid-19 test kiti, 420 paket kaçak sigara, 246 cep telefonu, 21 kilogram tütün ve sahte dolar ele geçirildi, 43 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.