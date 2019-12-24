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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta maden ocağında göçük: Bir işçi mahsur kaldı

Şırnak’ta Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor. 

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