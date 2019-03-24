Şırnak’ta kaza: Bir asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralı

Şırnak’ta askerleri taşıyan zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti, 20 asker de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, sabah saatlerinde Cizre- Şırnak karayolu Botaş mevkiinde meydana geldi. Silopi ilçesindeki Şehit Ercüment Türkmen Kışlası’nda görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanı’na götüren zırhlı midibüs, kontrolden çıkıp devrildi.

Reklam

Kazada bir asker şehit oldu, 20 asker de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Silopi ve Cizre’deki hastanelere kaldırıldı.