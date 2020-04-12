Şırnak’ta karantinadan kaçan 23 yaşındaki genç yakalandı

Şırnak’ta ‘corona’ şüphesiyle karantinaya alındığı yurttan kaçan 23 yaşındaki genç yakalandı.

Kent merkezindeki yurtta karantinada tutulan M.Ç., dün akşam saatlerinde yurttan kaçtı.

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Başlatılan çalışmalarda gencin Cizre ilçesine gittiği belirlendi. M.Ç., Nuh Mahallesi’nde polislerin ikna etme çabalarına karşılık vermedi.

Annesinin de olay yerine gelmesiyle karantinaya dönmeyi kabul eden genç, özel giysili sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. M.Ç. tedaviye alınırken, temas ettiği yerler ise dezenfekte edildi.