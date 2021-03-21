Şırnak’ta iki çocuk kırsalda bulunan mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Şırnak’ın Uludere ilçesinde, kırsalda bulunan mühimmatın patlaması sonucu iki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

AA’nın aktardığına göre ilçeye bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası kırsalındaki mera alanında hayvan otlatan Y.A (14) ile C.S (16) arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.

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Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocukların cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin Şırnak Valiliği’nin açıklamasında, şunlar kaydedildi: “Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası’nın kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan Y.A ve C.S isimli vatandaşlarımız saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış olup helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişlerdir.

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Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz.”