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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta el yapımı patlayıcı infilak etti: İki asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha ekiplerinin müdahalesi sırasında patlaması nedeniyle iki asker hayatını kaybetti, yedi asker yaralandı.

Fotoğraf: DHA
Şırnak – İdil

DHA’nın haberine göre güvenlik güçleri, arama – tarama faaliyeti sırasında, araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti. Askerler güvenlik önlemi alıp patlayıcıyı kontrollü imha etmeye çalışırken yakın bölgede tuzaklı başka el yapımı patlayıcı infilak etti.

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Şırnak valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

“Şırnak İlimiz İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy Köyü sınırları içerisinde 09.12.2019 günü sabah saatlerinde Pisikayası Tepesi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı madde (EYP) tespit edilmiştir.

Tespit edilen EYP’ye, patlayıcı madde imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada iki güvenlik görevlisi Şehit olmuş, yedi güvenlik görevlisi yaralanmıştır.  

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Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.”

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