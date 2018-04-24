Şırnak’ta el yapımı patlayıcı infilak etti: Bir asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta yürütülen operasyonda, tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Şırnak’ta yürütülen operasyonda, tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.
Ayrıntılar geliyor…
Adıyaman’ın Samsat ilçesinde sabah saat 03.34’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CHP ile Saadet Partisi arasında yapılan görüşmelerde milletvekili seçimlerinde uygulanacak ve resmi adının ‘Huzur İttifakı’ olması gündemde olan bir işbirliği model üzerinde durulduğu öğrenildi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, kendisine ‘ağzının payını vermek isteyen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı TV’de canlı yayına çağırdı. Meclis’te bugün düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda AKP ile CHP’li vekiller arasında tartışma çıkmıştı. Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli’nde saklandığını iddia etmişti. Tartışmaları genel kurulun üst kısmından izleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu […]
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini açıklamak için beklediği ‘uyum yasaları’ Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.
100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağını bir kez daha açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak aday olması için çekilmeyeceğini de vurguladı.