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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta el yapımı patlayıcı infilak etti: Bir asker hayatını kaybetti

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Şırnak’ta yürütülen operasyonda, tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor…

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