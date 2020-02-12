Şırnak’ta devlet hastanesinde yangın

Şırnak’ın İdil ilçesinde, devlet hastanesinin yönetim binasının çatısında yangın çıktı. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin acil bölümüne alınırken, yangın, itfaiyenin iki saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

Saat 07:00 sıralarında çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

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50 yataklı hastanede yatarak tedavi gören hastalar, yangının bu bölüme sıçrama ihtimaline karşın, tedbir amacıyla acil bölümüne alındı.

Yangın yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, binanın çatısı ile yemekhane bölümünde maddi zarar meydana geldi.

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Şırnak valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.