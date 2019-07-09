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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak’ta biri zihinsel engelli iki çobana infaz

Şırnak il merkezine bağlı Geçitboyu köyünde merada hayvanlarını otlatan iki çoban, başlarından vurularak katledilmiş olarak bulundu.

Fotoğraf: DHA

İlk-Ha’nın haberine göre, güvenlik kaynakları, saat 16.30 sıralarında Şırnak’ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası’nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik’in, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulunduğunu bildirdi.

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Anadolu Ajansı, çobanların PKK’lılar tarafından kaçırılıp katledildiğini öne sürdü. 

Yakınları tarafından bulunan Demir ile Çevik’in cesetleri otopsi için morga kaldırıldı, güvenlik güçleri de bölgede arama başlattı.

Rûdaw haber ajansı ise çobanlardan Hekim Demir’in zihinsel engelli olduğunu belirtti. Rûdaw, yerel kaynaklara dayanarak verdiği haberinde, meraya çıkan koyunların dağılmasından şüphelenen köylülerin meraya indiğini ve her iki çobanın cansız bedeniyle karşılaştıklarını aktardı.

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