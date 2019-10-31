Şırnak’ta 15 günlük eylem yasağı

Şırnak valiliği kentte düzenlenmesi planlanan eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kent merkezi ve ilçelerde toplantı, gösteri yürüyüşü, çadır kurma ve basın açıklaması yapılmasının ‘milli güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle yasaklandığını duyuruldu.

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Valiliğin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, genel trafik ve yolcu güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinlikler Şırnak il merkezi ve İlçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.”

