Şırnak’ta 13 yaşında çocuğa cinsel istismar

Şırnak kent merkezinde bulunan bir sitede 13 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunan uzman çavuş A.A. yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre mağdur avukatı olayı doğruladı. Avukat, konuyla ilgili adliyede savcı ile görüşme halinde oldukları bilgisini paylaştı.

Reklam

Cinsel saldırı olayı, öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından şu mesajla paylaştı: “Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız.”

HDP’nin diğer Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ise, olaya dair şunları söyledi: “Dün gece Şırnak (…) 10 yaşındaki bir ÇOCUK uzman çavuşun tacizine maruz kalmıştır. Çocuk uyurken sessiz olunur,istismar edilirken değil. Peşini bırakmayacak, sessiz kalmayacağız.”