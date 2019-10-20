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Yaramazlara biraz batar!

Şırnak ve Mardin’de 211 köyde eğitime beş gün ara verildi

Valiliklerden yapılan açıklamada Şırnak ve Mardin’de 211 köyde eğitime beş gün ara verildiği bildirildi.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’nın güvenlik önlemleri kapsamında Şırnak’ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime beş gün ara verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

Mardin’in Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 156 köyünde de eğitime beş gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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