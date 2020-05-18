Şirketlere kar payı dağıtımı sınırlamasında esaslar belirlendi

Salgın nedeniyle nisan ayında şirketlere getirilen 30 Eylül’e kadar yüzde 25’lik kar payı dağıtımı sınırlamasının esasları belirlendi.

Ticaret Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’nin 17 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan 6102 sayılı Türk ticaret kanununun geçici 13. maddesinin uygulanmasına ilişkin esaslar tebliğine göre, kapsam dahilindeki şirketlerde, 30 Eylül’e kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek.

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Şirketlerde genel kurul tarafından söz konusu sürenin sonuna kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacak.

Bu kapsamda, 6102 sayılı kanuna eklenen geçici 13. madde ile uygulamaya konulan yüzde 25 sınırlamanın getirildiği 17 Nisan’dan önce kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, belirlenen sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül’e kadar ertelenecek. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecek.

İstisnalar

Tebliğle ayrıca, uygulamadan istisna tutulacaklar da belirlendi. Salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin lira ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler uygulama kapsamı dışında tutulacak.

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İstisna kapsamına, dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül’e kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında kullanılması şartıyla kar payı dağıtımı alan şirketler de dahil edilecek. Kar payı dağıtımı sınırlamasından muaf tutulmak isteyen ve belirlenen şartları taşıyan şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alması gerekiyor.