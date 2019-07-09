Şirketlere borç yapılandırma tasarısı: Bankaların önündeki engeller kaldırıldı

Meclise dün AKP tarafından gönderilen kanun taslağı, şirketlerin bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirirken, sektör uzmanları getirilecek maddelerin çoğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığını söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Torba kanun tasarısıyla alacak yapılandırmanın vergi kaynaklı maliyetlerini azaltacak değişiklikler yapılıyor, kredi yapılandırma veya aktiften silmenin bankacılar için zimmet suçu sayılmasının da önüne geçilmesi en önemli değişiklik olarak tanımlanıyor.

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Geçen yılki kur krizi dövizle borçlanan şirketlerin borç yükünü artırmıştı. Bu konuda ek hukuki düzenleme ihtiyacı dile getirilmeye başlanmıştı.

Vergi istisnaları sağlanacak

AKP tarafından Meclis’e dün gönderilen tasarı bankacılık kanununa iki geçici madde ekleyerek yeniden yapıldırmalar üzerindeki vergi kaynaklı maliyetler düşürüldü.

Buna göre yeniden yapılandırmalara iki yıl süreyle kolaylık getirilecek.

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Yapılandırma anlaşmaları yargı harcı ve damga vergisinden, tahsil edilecek alacaklar Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden (BSMV), kullandırılan krediler Kredi Kaynak Destekleme Fonu’ndan (KKDF) muaf olacak.

Ayrıca alacakların yapılandırılması kapsamında borçlu şirketlerin varlıklarını devralan bankaların varlıkları satışından elde edeceği kazançların en az yüzde 50’si kurumlar vergisinden muaf olacak. Borçluların bazı tip varlıklarının bankalara devri de KDV’den muaf olacak.

Cumhurbaşkanına uzatma yetkisi

Bankacılık kanununa eklenen diğer bir madde ile aktif silme ve kredilerin yeniden yapılandırılması banka yöneticileri nezdinde zimmet suçu oluşturmayacak.

Tasarıda uygulama iki yıl süreyle sınırlanıyor. Ancak cumhurbaşkanına süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi veriliyor.

Uzmanlar: Bankaların harekete geçmesi gerek

Bankaların şirketlerle yeniden yapılandırma müzakereleri hakkında bilgi sahibi olan sektör uzmanları, kredi yeniden yapılandırmalarının hızlanması için bankaların kamudan istediği değişikliklerin büyük bölümünün tasarıda yer aldığını, ancak kredi yapılandırmaların hızlanması için bankaların harekete geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Reuters ajansına konuşan uzmanlar, yeniden yapılandırmaların sonuçlanması için esas olarak borçlunun durumunun ve mali yapısının da kritik unsur olacağına dikkat çekti.

En az 118 milyar lira yapılandırıldı

Holdingler, enerji ve gayrimenkul başta olmak çok sayıda şirket geçen yıl lirada yaşanan değer kaybı ile ekonomideki yavaşlama sonrası borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalmıştı. Bankalar sadece geçen yıl içinde en az 118 milyar lira tutarında krediyi yeniden yapılandırdı. Yapılandırmalar bu yıl da devam etti ancak güncel veri bulunmuyor.

Aralarında Yıldız Holding ve Doğuş’un bulunduğu büyük ölçekli bazı şirketler borçlarını yeniden yapılandırmayı tamamlarken, inşaat ve enerji sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yapılandırılmayı bekleyen borçlar bulunuyor.

Bankacılık sektörünün ele aldığı yeniden yapılandırma yöntemleri arasında vade uzatmaktan, kredinin değerini düşürmeye, borçları alacaklı şirketin sermayesine çevirip bir fona devretmeye kadar çeşitli yöntemler bulunuyor.

Yeni unsur: Zimmet çalışmayacak

Taslağı Reuters’a değerlendiren bir yeniden yapılandırma uzmanı şunları söyledi: “Yeniden yapılandırmaları hızlandırmak için bankaların ilettikleri çoğu talebin kabul edildiği görülüyor. Ancak yasa sonrası en problemli görülen bazı yapılandırmaların hızlanmasını beklemekle beraber kullanım artışı konusunda temkinliyim.”

Sorunlu krediler konusunda bir sektör uzmanı da kanun taslağındaki yeni olan tek unsuru ‘yapılacak yapılandırmalarda zimmetin çalışmayacak olması’ olarak nitelerken, yapılandırmaların çözüme kavuşmasının ise borçlunun durumuna bağlı olduğunu söyledi.