Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şirketlere borç yapılandırma tasarısı: Bankaların önündeki engeller kaldırıldı

Meclise dün AKP tarafından gönderilen kanun taslağı, şirketlerin bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırmasına iki yıl süreyle kolaylıklar getirirken, sektör uzmanları getirilecek maddelerin çoğunun bankaların talepleri doğrultusunda olduğunu ve yapılandırmalarda bankaların önündeki engellerin bir kısmını kaldırdığını söylüyor.

Fotoğraf: Reuters

Torba kanun tasarısıyla alacak yapılandırmanın vergi kaynaklı maliyetlerini azaltacak değişiklikler yapılıyor, kredi yapılandırma veya aktiften silmenin bankacılar için zimmet suçu sayılmasının da önüne geçilmesi en önemli değişiklik olarak tanımlanıyor.

Reklam

Geçen yılki kur krizi dövizle borçlanan şirketlerin borç yükünü artırmıştı. Bu konuda ek hukuki düzenleme ihtiyacı dile getirilmeye başlanmıştı.

Vergi istisnaları sağlanacak

AKP tarafından Meclis’e dün gönderilen tasarı bankacılık kanununa iki geçici madde ekleyerek yeniden yapıldırmalar üzerindeki vergi kaynaklı maliyetler düşürüldü.

Buna göre yeniden yapılandırmalara iki yıl süreyle kolaylık getirilecek.

Reklam

Yapılandırma anlaşmaları yargı harcı ve damga vergisinden, tahsil edilecek alacaklar Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden (BSMV), kullandırılan krediler Kredi Kaynak Destekleme Fonu’ndan (KKDF) muaf olacak.

Ayrıca alacakların yapılandırılması kapsamında borçlu şirketlerin varlıklarını devralan bankaların varlıkları satışından elde edeceği kazançların en az yüzde 50’si kurumlar vergisinden muaf olacak. Borçluların bazı tip varlıklarının bankalara devri de KDV’den muaf olacak.

Cumhurbaşkanına uzatma yetkisi

Bankacılık kanununa eklenen diğer bir madde ile aktif silme ve kredilerin yeniden yapılandırılması banka yöneticileri nezdinde zimmet suçu oluşturmayacak.

Tasarıda uygulama iki yıl süreyle sınırlanıyor. Ancak cumhurbaşkanına süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi veriliyor.

Uzmanlar: Bankaların harekete geçmesi gerek

Bankaların şirketlerle yeniden yapılandırma müzakereleri hakkında bilgi sahibi olan sektör uzmanları, kredi yeniden yapılandırmalarının hızlanması için bankaların kamudan istediği değişikliklerin büyük bölümünün tasarıda yer aldığını, ancak kredi yapılandırmaların hızlanması için bankaların harekete geçmesi gerektiğini belirtiyor.

Reuters ajansına konuşan uzmanlar, yeniden yapılandırmaların sonuçlanması için esas olarak borçlunun durumunun ve mali yapısının da kritik unsur olacağına dikkat çekti.

En az 118 milyar lira yapılandırıldı

Holdingler, enerji ve gayrimenkul başta olmak çok sayıda şirket geçen yıl lirada yaşanan değer kaybı ile ekonomideki yavaşlama sonrası borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalmıştı. Bankalar sadece geçen yıl içinde en az 118 milyar lira tutarında krediyi yeniden yapılandırdı. Yapılandırmalar bu yıl da devam etti ancak güncel veri bulunmuyor.

Aralarında Yıldız Holding ve Doğuş’un bulunduğu büyük ölçekli bazı şirketler borçlarını yeniden yapılandırmayı tamamlarken, inşaat ve enerji sektörü başta olmak üzere birçok sektörde yapılandırılmayı bekleyen borçlar bulunuyor.

Bankacılık sektörünün ele aldığı yeniden yapılandırma yöntemleri arasında vade uzatmaktan, kredinin değerini düşürmeye, borçları alacaklı şirketin sermayesine çevirip bir fona devretmeye kadar çeşitli yöntemler bulunuyor.

Yeni unsur: Zimmet çalışmayacak

Taslağı Reuters’a değerlendiren bir yeniden yapılandırma uzmanı şunları söyledi: “Yeniden yapılandırmaları hızlandırmak için bankaların ilettikleri çoğu talebin kabul edildiği görülüyor. Ancak yasa sonrası en problemli görülen bazı yapılandırmaların hızlanmasını beklemekle beraber kullanım artışı konusunda temkinliyim.”

Sorunlu krediler konusunda bir sektör uzmanı da kanun taslağındaki yeni olan tek unsuru ‘yapılacak yapılandırmalarda zimmetin çalışmayacak olması’ olarak nitelerken, yapılandırmaların çözüme kavuşmasının ise borçlunun durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Torba yasa: Yurt dışı harcına zam, ‘varlık barışı’na uzatma, şirketlere yapılandırma

Bütçe tutmayınca: Yeni vergiler yolda, ‘Merkez’den Hazine’ye kar payı

Doğan’ın enerji şirketi kredilerini yeniden yapılandırdı

Moody’s, Doğan, Koç ve THY dahil 11 Türk şirketinin notunu düşürdü

Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Hükümetten enerji şirketlerine 13 milyar dolarlık ‘kıyak’: Elektriğe zam yolda

Enerjide kriz: Elektrik tüketimi sanayide yüzde 12, tarımda yüzde 60 azaldı

Enka, Adapazarı ve Gebze’deki elektrik santrallerinde üretimi durdurdu

Enerjide kara tablo: Sektörün borcu 50 milyar doları geçti

Mehmet Şimşek doğruladı: Türkiye’nin dış borcu 453 milyar dolar

Bankalar borç yapılandırınca: Firmaların üçte biri konkordatodan çıktı

Piyasada açmaz: Bankalar, batık kredileri KGF’den istiyor, KGF ‘Yapılandır’ diyor

Resmi rakam: Bankaların yapılandırdığı kredilerin miktarı 118 milyar lira

‘Yeniden yapılandırma’ anlaşması imzalandı: Kriter ‘en az 100 milyon TL’ borç

Borç yapılandırmada ‘çerçeve anlaşma’ ortaya çıktı: Borç silme yapılabilecek

Resmi rakam: 846 şirket konkordato ilan etti

Yeni şartlar: Konkordato ilanını zorlaştıran teklif yasalaştı

Bloomberg’e göre hükümetin planı: Devlet sorunlu kredileri bankalardan devralacak

TOBB’a göre şirketlerin borcu, 81 milyonun borcu haline geldi: Çöküşe engel olunmalı

Bankalar Birliği’ne göre yapılandırma isteği ‘gayet normal’: Elbette pazarlık olur

Şahenk planını bankalara sundu: ‘Yapılandırma’ değil ‘yeniden vadelendirme’

Özel sektörün dış borcu 245 milyarı aştı: Bir yılda anapara ödemesi 70 milyar dolar

Duayen bankacı: Herkes borç yapılandırma kuyruğuna girerse altından kalkamayız

40 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED: Bilançolar zarar yazıyor, bu sürdürülemez

Acun Medya da ‘borç yapılandırması’ istedi: Benzine ihtiyacım var

6.5 milyar dolar borç yapılandıran Ülker: Şimşek ‘Kış gelir’ dedi, şemsiye edindim

Borç yapılandırma istediği öne sürülen Doğuş Holding: Çalışmalar normal seyrinde

Yıldız ve Doğuş’un ardından: Aysal’ın şirketi de kredi yapılandırmasına gidiyor

Konkordato denizde: Balık yetiştiriciliğinin liderlerinden Agromey mahkemeye başvurdu

Sanat da konkordatoya takıldı: Bali Müzayede mahkemeye başvurdu

Konkordato artık müzik sektöründe: Dokuz-Sekiz Müzik de mahkemeye başvurdu

‘Mega’ projelerde yer alıyordu: Ayhanlar Holding konkordato istedi

Konkordato magazini: Demet Akalın’ın eski kocası Okan Kurt mahkemeye başvurdu

Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

TCDD’nin vagon imalatçısı şirket konkordato talep etti

Kriz yerli akaryakıt dağıtıcısını da vurdu: 70 bayili Çekoil konkordato istedi

Tuvalet kağıdına ‘kriz’ ayarı: Rulo genişledi, kağıt azaldı

Hisseleri Sancaklara devretmişti: Mektebim Okulları’nın kurucusundan konkordato

DSG inşaat konkordato ilan etti: Gerekçe, üçüncü havalimanında uzayan işler

Geri dönüşüm sektörünün öncülerinden Anatolian Pars konkordato ilan etti

Restoran zinciri Lunchbox konkordato talep etti

Sıra dokumaya geldi: Angora Halı da konkordato ilan etti

2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti

Hukuk firmaları ‘krizi fırsata çevirdi’: Yeni meslek ‘konkordato danışmanlığı’

Resmi rakam: Bugüne kadar 356 şirket konkordato ilan etti

Konkordatoyla ertelenen borç miktarı 15 milyar lira

Kriz ‘bereketiyle’ geldi: Üniversitelerde ‘konkordato komiserliği’ programı

Yarım asırlık Saray Halı da dayanamadı: Konkordato ilan etti

Müteahhitten sonra Çamlıca Camii’ne halı yapan firma da konkordato ilan etti

Çamlıca Camii müteahhitinden de konkordato

Emekliler de kredi yapılandırması istedi: İflasımız ekonominin iflası olur

Ayakkabıcılarda konkordatoya devam: Ricardo Colli de mahkemeye başvurdu

‘Ülker kriteri’ tüm piyasaya yayılıyor: Bankalara borçları 24 ay erteleyin tavsiyesi

‘Yeniden yapılandırma’ anlaşması imzalandı: Kriter ‘en az 100 milyon TL’ borç

Hazine ödemeyi yapmadı: 400 bin banka emeklisine bayram ikramiyesi yok

Erdoğan’dan emeklilere: Gençlere ‘eski Türkiye’yi anlatın

Maliyeti 22 milyar: Emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi 7-8 Haziran’da ödenecek

Yeni havalimanına iş yapan Bilin Group’un üç şirketinden konkordato

Konkordato eğitime de sıçradı: Ceren Özel Eğitim Kurumları’na komiser atandı

Kriz otobüste: 56 yıllık Pamukkale’den konkordato

Konkordato züccaciyede: 150 mağazalı Bernardo da mahkemeye başvurdu

‘İlk 500’deki CW Enerji de konkordato ilan etti

Çamlıca Camii müteahhitinden de konkordato

Devlet kurumlarına iş yapan FD Mühendislik konkordato ilan etti

Konkordatoda bugün: Devlete iş yapan Yertaş İnşaat da mahkemeye başvurdu

Konkordato artık müzik sektöründe: Dokuz-Sekiz Müzik de mahkemeye başvurdu

Kriz ‘bereketiyle’ geldi: Üniversitelerde ‘konkordato komiserliği’ programı

Konkordatoda bugün: Türkiye’nin tarım endüstrisi devi Çelmak’a komiser atandı

Borç 65 milyon lira: Hülya Koçyiğit’in turizmci damadı da konkordato ilan etti

Konkordatoda bugün: İnşaatçılığa soyunan süpermarket zinciri icra dairesine başvurdu

Konkordatoda bugün: Lojistik firması KSN Nakliyat’a komiser atandı

Sıra gıda sektöründe: İlk 500 şirket arasındaki Yörsan’dan konkordato

Bir ‘kamu müteahhiti’ daha: Özler Grup konkordato ilan etti

İki şirket daha konkordato istedi, bir şirket ise süreyi uzattı

Konkordato sağlık sektörüne sıçradı: Biri hastane dört başvuru daha

İnşaat firmalarında domino etkisi: Yarım asırlık Palet İnşaat da konkordato ilan etti

Konkordato sırası Anadolu’da: Finansal krizi aşamayan üç şirket konkordato ilan etti

‘Kişisel konkordato’ ilan eden inşaatçı: Bankalara karşı onur savaşı veriyoruz

Sıra vatandaşta: Ekonomik krizle boğuşan iki kişi konkordatoya başvurdu

Konkordatolu kebapçı Kaşıbeyaz, ‘reis gibi’ konuştu: Bankalar bize savaş açtı

Konkordato sırası ‘kamu müteahhiti’nde: Nafia İnşaat mahkemeye başvurdu

Ceylan İnşaat da konkordato talep etti

Ankara’da piyasaya hakim Hasoğulları Hafriyat konkordato ilan etti

Krizi ihraç etmeye de başladık: 3’üncü köprünün İtalyan ortağından konkordato

Yarım asırlık lojistik devi, konkordato ilan etti

Konkordatoda sıra kebapçıya geldi: Kaşıbeyaz borçlarını ödeyemiyor

Uzmana göre ‘Hiçbir kısıtlama yok’: Borçlu vatandaş da konkordato ilan edebilir

Yarım asırlık tekstil şirketinden konkordato başvurusu

Talep daraldı, üretim azaldı ve… 50 yıllık ambalaj devi Eminiş’ten de konkordato

Ayakkabıcılarda çöküşün son halkası: Yeşil ve Hotiç’in ardından Beta’dan konkordato

Kriz haberleri: Yeşil Kundura konkordato çekti, Bilstore tek markaya yöneldi

Kur artışı vurmuş: 150 mağazalı ayakkabı firması konkordato ilan etti

SON HABERLER

Evindeki kameralar sökülürken Gökçek: Ses kaydı yapmadım, vadiyi izlemedim

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Anfa Güvenlik Şirketi, kendilerine ait yüksek teknoloji ürünü kameralı gözetleme sistemlerini usulsüz olarak Dikmen’deki evine yerleştirdiğini öne sürdüğü eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in evinden, söz konusu sistemleri bugün söktü. Gökçek, söküm sırasında Anfa teknisyenlerini video kaydına alarak ses kaydı yapmadığını ve Dikmen vadisini gözetlemediğini ispatlamaya çalıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...