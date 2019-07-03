Şirketlerden kaldırılan döviz vergisi vatandaşlarda iki katına çıkarılıyor

Bireysellerin döviz alımları üzerinden binde 1 olan vergi oranının binde 2’ye çıkarılması, cumhurbaşkanına da bu oranı artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) mayıs ayında sıfırdan binde 1’e yükseltilmişti.

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Analistler, mayıs ayında yapılan BSMV düzenlemesinin dolar talebini azaltmanın yanı sıra Hazine’ye gelir sağlanmasının amaçladığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sanayi sicil belgesi sahipleri ve ihracatçı birliklerine yapılan döviz satımlarında bu verginin alınmayacağını duyurmuştu.

Reuters’a bilgi veren kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM’ye sevk edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

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Bir kaynak şunları söyledi: “Döviz işlemlerinde BSMV’nin binde 1’den binde 2’ye çıkarılmasına dair bir karar var ve bu düzenlemenin yaz tatiline girecek TBMM kapanmadan gönderilecek teklifte yer alacak. Bu yönde bir karar var. Cumhurbaşkanı’na bu oranı artırma yetkisi de düzenlemede yer alacak. Cumhurbaşkanına BSMV’yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu artırma yetkisi 10 katına kadar olabilir. Nihai karar henüz verilmedi.”