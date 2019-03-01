15 milyon liralık borç: Avrupa Yakası’nda ayda 50 bin kişi elektrik borcunu ödemiyor

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda her ay yaklaşık 50 bin abonenin fatura borcunu ödemediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Bakal, fatura ödemeyenlere ayın 11’inci günü SMS’le bilgi verildiğini, ertesi gün ihbar iletildiğini aktararak SMS’in ardından abonelerin 100 bininin faturasını ödediğini kaydetti.

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Şirket müdürü, ay sonunda faturayı ödemeyenlerin 45-50 bini bulduğu bilgisini vererek 15 milyon liralık alacaklarının olduğunu söyledi.

Bakal, 100 liralık faturadan 1,5 lira kar ediliğini ifade etti.

Avrupa Yakası’nda yaklaşık 4,5 milyon elektrik abonesi var. Bir ailenin 200 kilovatsaatlik asgari tüketim için aylık ödemesi gereken elektrik faturası 100 lirayı aşıyor. Faturasını ödemekte zorlananların elektriği 17-18’nci günde kesiliyor.

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Şirketin raporuna göre Avrupa Yakası’nda 2017’de 28 milyar 112 milyon kilovatsaati bulan kullanım, geçen yıl 28 milyar 768 milyon kilovatsaate yükseldi. En yüksek kullanım Avcılar ilçesinde. İlçede geçen yıl önceki yıla göre yüzde 3’lük artışla 6 milyar 465 milyon kilovatsaat elektrik kullanıldı.