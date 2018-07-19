Şirketi yalanladı: Akın İpek ev hapsine alınmadı

‘FETÖ çatı davası’nın firari sanığı ve el konulan Koza İpek Holding’in sahibi Hamdi Akın İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi, Londra’da ev hapsi kararı verildiğine dair haberi yalanladı.

Hakkında Eylül 2015’te ‘FETÖ’nün finansmanında rol oynadığı’ gerekçesiyle Türkiye’de yakalama kararı çıkarılan Akın İpek o günlerde bulunduğu Londra’dan Türkiye’ye hiç dönmedi. Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten talebinde bulunduğu Akın İpek’in iadesi konusunu son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Londra ziyaretinde gündeme getirmişti.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın aktardığı habere göre İpek birkaç gün önce gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Türkiye’nin iade talebinin usule uygun olduğuna hükmeden mahkeme iadeye ilişkin kesin kararını eylül ayında vereceğini belirterek bu süreç için bir dizi tedbir kararı aldı. Bu kapsamda Akın İpek’in pasaportuna da el kondu. İngiliz mahkemesi ayrıca İpek’in Londra’dan ayrılması ve evi dışında bir yerde kalmasını da yasakladı.

Şirketten yalanlama

BBC Türkçe’nin haberine göre, İpek’in yönetiminde bulunduğu İngiltere’deki Koza Ltd. şirketi yazılı bir açıklama yaptı.

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Açıklamada “Devlet kontrolündeki Türk medyasında çıkan yanlış haberlerin aksine Akın İpek ev hapsine alınmamıştır” ifadeleri yer aldı. Şirket, İpek’in İngiltere sınırları içerisinde hareketine yönelik herhangi bir kısıtlama olmadığını da duyurdu.

Koza Altın’ın İngiltere’de sahip olduğu Koza Ltd. faaliyetine devam ediyor.

İngiliz maliyesi de sıkıştırıyor

Akın İpek bir süredir İngiliz makamlarıyla da bu ülkedeki mali işlemleri nedeniyle sorun yaşamaya başlamıştı. İngiltere Yüksek Mahkemesi, İpek’in şirketin varlıklarını yasaya aykırı olarak kişisel hukuki masrafları için kullandığına hükmetmişti. İpek’in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgeleri sakladığı da İngiltere’deki davada kanıtlanmıştı.