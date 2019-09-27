Şirket sahibi, hacze giden avukatları rehin aldı

ALİ YILMAZ

Türkiye’nin önde gelen maden şirketlerinden biri olan Şe-Tat Madencilik’te yapılmak istenen haciz işleminde kriz çıktı. Şirketin sahibi Taha Tatlıcı avukatları rehin aldı.

Şe-Tat Madencilik şirketinin sahibi Taha Tatlıcı

Şişli’de bulunan şirket merkezinde mahsur kalan avukatların uzun süre aradığı polis olay yerine gitmedi. Avukatlar tutanak tuttu; suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

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‘Rehin alma krizi’ Türkiye’nin sayılı zenginlerinden biri olan Şehmus Tatlıcı’nın 20 yıl önce kurduğu Şe-Tat Madencilik’te yaşandı. Krom madeni konusunda Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Şe-Tat, eski bir çalışanı ile davalık oldu.

Uzun yıllar yedi yıl önce ölen Şehmus Tatlıcı ile çalışan Mehmet Ünses, tazminatı ödenmeden işten çıkarıldığı gerekçesi ile dava açtı. İş mahkemesi sıfatı ile davaya bakan Bursa Orhaneli’deki mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra karar verdi. Mahkeme, Ünses’in davasını kabul ederek, 80 bin liralık tazminat ödenmesine hükmetti.

Polis olay yerine gitmedi

Kesinleşen karar sonrası alacağın tahsili için icra işlemi yapıldı. İstanbul İcra Müdürlüğü memuru ve alacaklı avukatları geçen hafta Nişantaşı Şişli’deki şirket merkezine gitti. Taraflar arasında başlangıçta kısa süreli gerginlikler yaşansa da haczedilecek mallar tutanağa yazıldı.

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Avukatlardan birinin kayıt yapmasına şirket sahibi Taha Tatlıcı tepki gösterdi.

Fakat binada bulunan bazı bilgisayarların saklandığının tespit edilmesi üzerine alacaklı avukatlarından biri cep telefonu ile kayıt yapmak istedi. Kayıt yapılması işlemine şirketin sahibi Taha Tatlıcı tepki gösterdi.

Bu sırada, alacaklı avukatları, şirket çalışanları tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Yaşanan gerginlik üzerine alacaklı avukatları polisi aradı. Ancak uzun süre yapılan aramalara rağmen olay yerine polis gitmedi.

Avukatın yaptığı kayıtlar silindi

Taraflar arasındaki büyük tartışma ise, binanın üst katlarında arama işlemi yapılmak istenmesi sırasında yaşandı. Bu esnada, Taha Tatlıcı’nın talimatı ile önce kayıt işlemi yapan avukatın cep telefonu elinden alındı ve kayıtlar silindi.

Yaşananlar tutanak altında

Daha sonra olay yerine İstanbul Barosu’ndan avukatlar gitti. Gerginlik giderek tırmandı. Taha Tatlıcı’nın talimatı ile binanın dış kapısı kapatıldı. Avukatlar bir süre dışarı çıkamadı. Araya başka avukatların girmesi ile kapı açıldı. Avukatlar yaşananlara ilişkin tutanak hazırladı.

Saklanan bazı bilgisayarlar tuvalette bulundu.

Dört saati aşan haciz işlemi sırasında yaşananlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Suç duyurusunda şüpheli olarak ismi yer alacağı belirtilen kişiler arasındaki Taha Tatlıcı, aynı zamanda cemiyet hayatının da bilinen bir ismi.

Baba geride yüklü bir servet bıraktı

Baba Şehmus Tatlıcı’nın yedi yıl önceki vefatı sonrası işlerin başına Taha Tatlıcı geçti. Baba Tatlıcı’dan geriye kalan gayrimenkullerden bir kısmı Tat Towers, Sapphire Gökdeleni’nde bulunuyordu.