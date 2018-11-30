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Yaramazlara biraz batar!

Şirket, ‘Abcde’ adındaki ‘minik’le alay eden personeli için özür diledi

ABD merkezli ucuz havayolu şirketi Soutwest’in personeli, beş yaşındaki yolcu Abcde’nin adını biniş kartında görünce gülüp fotoğrafını çekti. Görevli, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca havayolu şirketi çocuğun ailesinden özür diledi.

Fotoğraf: Ekran Alıntısı

Olay, California eyaletindeki John Wayne Havalimanı’nda yaşandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Traci Redford ve kızı Abcde uçağa binmek üzereyken kapı görevlisi gülmeye başladı. Abcde’nin biniş kartının fotoğrafını çeken görevli, bunu Facebook’tan paylaştı.  Abcde’nin ailesi durumdan haberdar olunca şirkete şikayet mektubu gönderdi.

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Şirketin sözcüsü Chris Mainz, olaydan iki hafta sonra aileden özür dileyerek “Personelimizin mesajı şirketimizin müşterilerimize verdiğimiz değer ve nezaket ve saygı kurallarımızla uyuşmuyor” dedi.

Traci Redford ise ABC7 televizyonuna açıklamasında “Kapı görevlileri bana ve kızıma bakarak gülerken kızım ‘Anne ismime neden gülüyorlar?'” diye sorduğunu kendisininse “Ne yazık ki herkes iyi olamıyor” diyerek yanıt verdiğini sötledi.

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Vocativ adlı internet sitesinin 2014 senesinde  yayımladığı bir habere göre ABD’de Abcde adlı en az 328 çocuk var.

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