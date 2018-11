Şirket, ‘Abcde’ adındaki ‘minik’le alay eden personeli için özür diledi

ABD merkezli ucuz havayolu şirketi Soutwest’in personeli, beş yaşındaki yolcu Abcde’nin adını biniş kartında görünce gülüp fotoğrafını çekti. Görevli, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşınca havayolu şirketi çocuğun ailesinden özür diledi.

Olay, California eyaletindeki John Wayne Havalimanı’nda yaşandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Traci Redford ve kızı Abcde uçağa binmek üzereyken kapı görevlisi gülmeye başladı. Abcde’nin biniş kartının fotoğrafını çeken görevli, bunu Facebook’tan paylaştı. Abcde’nin ailesi durumdan haberdar olunca şirkete şikayet mektubu gönderdi.

Şirketin sözcüsü Chris Mainz, olaydan iki hafta sonra aileden özür dileyerek “Personelimizin mesajı şirketimizin müşterilerimize verdiğimiz değer ve nezaket ve saygı kurallarımızla uyuşmuyor” dedi.

Name shaming? This Texas woman claims a @SouthwestAir agent made fun of her 5-year-old daughter's name as they were preparing to board their flight at @JohnWayneAir in Orange County.

Her daughter's name is Abcde (pronounced Ab-city). @ABC7 pic.twitter.com/iHpBPoakYI

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) November 28, 2018