Sirkeci’de aynı noktada iki tramvay yoldan çıktı

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Sirkeci’de yoldan çıkarak bariyerlere çaprtı. Seferlerin normalde dönmesinden bir süre sonra aynı yerde yine bir tramvay yoldan çıktı.

İlk kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Eminönü durağından hareket eden tramvay, Sirkeci durağına yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı raydan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvayda maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık yarım saat aksayan seferler daha sonra normale döndü.

Aynı noktada bir kaza daha

Yaklaşık iki saat sonra aynı noktada bir tramvay daha raydan çıktı. Tramvay raydan çıkar çıkmaz dururken olay yerinde inceleme sürüyor.