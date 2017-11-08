‘Şirinler Çetesi’ 5 milyon dolarlık suikast pazarlığında suçüstü yakalanmış

İstanbul polisinin Bakırköy’deki bir alışveriş merkezinde ‘Şirinler Çetesi‘ olarak bilinen gruba yönelik yaptığı ‘organize suç’ operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım’da dördü Azerbaycan uyruklu 13 kişiyi operasyon yaparak gözaltına almıştı.

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Polisin tespitlerine göre 18 Ağustos 2016’da Beşiktaş’ta Azeri mafya lideri Rövşen Lenkeranski’nin (Aliyev) öldürülmesinin ardından kardeşi Namık Aliyev’in intikam için Türkiye’ye gelmiş. Namık Aliyev ve Mehmet Sabri Şirin 5 milyon dolar karşılığında Lenkeranski’nin katillerini infaz edilmesi için anlaşma yapmak üzere AVM’de buluşmuş.