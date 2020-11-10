‘Şırınga çikolata’yı yemek isterken ölen yedi yaşındaki çocuk asli kusurlu sayıldı

Okul kantininden aldığı şırınga şeklinde ambalajı olan çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybeden yedi yaşındaki ilkokul öğrencisi, hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu sayıldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da yaşanan olayda Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı.

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Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Ankara başsavcılığı tarafından kantin işletmecisi ve ürünün dağıtımını yapan firma sahibi, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli, sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturma açıldı.

Savcılık, kovuşturma için Milli Eğitim Bakanlığı’nda izin talebinde bulunduğu memur şüphelilerin dosyasını ayırırken, kantin işletmecisi N.Y. ile ürünün dağıtımını yapan Y.T., hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan altı yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

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İddianamede yer alan bilirkişi raporunda asli kusurun Mert’e verildiği, kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firma yetkilisine ise tali kusurlu sayıldı.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Adli Tıp uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir.”

Köksal’ın ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan gerekli itirazları yapacaklarını belirterek şunları söyledi: “İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil.”