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Yaramazlara biraz batar!

‘Şırınga çikolata’nın kapağı boğazına kaçtı, yedi yaşındaki çocuk öldü

Diyarbakır’da yedi yaşındaki bir çocuğun şırınga şeklindeki plastiğin içine konan çikolatayı yerken boğazına parça kaçması sonrası hayatını kaybettiği bildirildi.

Ankara’da birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 11 Aralık’ta yine şırınga şeklinde çikolata yerken fenalaşmış, ardından hayatını kaybetmişti. Köksal’ın boğazına bir cisim kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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Çocuğun ölüm nedeni tartışma konusu olurken, benzer bir haber de Diyarbakır’dan geldi.

Umut Bilgi

İHA’nın haberine göre Yenişehir ilçesinde yaşayan yedi yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım’da okul çıkışında bir marketten şırınga şeklinde çikolata aldı.

Ancak şırınganın kapağı, çocuğun boğazına kaçtı. Ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan çocuğun 5 Aralık’ta hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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