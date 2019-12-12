‘Şırınga çikolata’nın kapağı boğazına kaçtı, yedi yaşındaki çocuk öldü

Futbol Federasyonu dereyi geçerken at değiştirdi ve kulüp harcamalarında bütçeden sapma oranını yüzde 30’dan 40’a çıkardı. Gelirlerde azalma olduğunu belirterek kararı destekleyen kulüpler var. Ayağını yorganına göre uzatanlar ise oyun esnasında kural değiştiği için dertli. Gerçek şu ki, bu karar aslında yaz başında çıkarılan talimatın bu sezon uygulanmayacağı anlamına geliyor!