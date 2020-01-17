Şırınga çikolatadan ölen Miraç Umut Bilgi’nin karnesini annesi aldı: Son hatırası

Diyarbakır’da, 5 Aralık 2019’da, şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu yaşamını yitiren ilkokul ikinci sınıf öğrencisi, yedi yaşındaki Miraç Umut Bilgi’nin karnesini annesi Gülşen Bilgi aldı.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da, altı yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal 10 Aralık’ta okulda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal’ın ölümüne şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçmasının neden olduğu anlaşılmıştı. Köksal’ın ölümü medyaya yansıyınca, 5 Aralık’ta aynı ürün nedeniyle hayatını kaybeden Miraç Umut Bilge’nin ölümü de haber konusu olmuş, şırınga çikolata imalatı durdurulmuştu.

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Diyarbakır Yenişehir Seyrantepe İlkokulu’na giden acılı anne şunları söyledi: “Oğlum yaşasaydı bugün beraber gidip karnesini alacaktık ama kısmet olmadı. İlk karnesi değildi ama son karnesi oldu. Bunu bir ömür boyu saklayacağız, çünkü oğlumdan kalan son hatıra.”

Oğlunun ölümüne neden olan şırıngalı çikolata firması hakkında şikayetçi olduklarını hatırlatan Gülşen Bilgi, davayla ilgi henüz bir gelişme olmadığını anlatarak şöyle devam etti: “O ürünler toplatıldı, Allah razı olsun bakanlıktan. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Oğlumun ve diğer çocuğun bu acıdan sonra boş gitmesini istemiyoruz. İnşallah hiçbir çocuk ve ailesi bir daha böyle bir şey yaşamaz.”