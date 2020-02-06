‘Şırınga çikolata’ sebebiyle ölen çocuğun okul yöneticilerine ceza

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma sonucunda okul müdürü ve yardımcısı ile sorumlu görülen iki öğretmene ‘bir yıl kademe ilerleme cezası’ verildi; hepsinin görev yeri değiştirildi.

Altı yaşındaki Köksal 10 Aralık’ta okulda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal’ın ölümüne şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçmasının neden olduğu anlaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı idari soruşturma başlatmıştı. Köksal’ın ölümü medyaya yansıyınca, 5 Aralık’ta aynı ürün nedeniyle hayatını kaybeden Miraç Umut Bilge’nin ölümü de haber konusu olmuş, şırınga çikolata imalatı durdurulmuştu.

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17 Aralık’ta ise olaya Ankara başsavcılığı tarafından gizlilik kararı ve yayın yasağı getirilmişti.