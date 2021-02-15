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‘Şırınga çikolata’ nedeniyle ölüm: Altı kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Ankara’da, altı yaşındaki Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili, okul müdürü ve sınıf öğretmeni dahil altı kamu görevlisi hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

İlkokul öğrencisi Köksal 10 Aralık 2019’da, okulda fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Köksal’ın ölümüne şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçmasının neden olduğu anlaşılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı idari soruşturma başlatmıştı. Köksal’ın ölümü medyaya yansıyınca, 5 Aralık’ta aynı ürün nedeniyle hayatını kaybeden Miraç Umut Bilge’nin ölümü de haber konusu olmuş, şırınga çikolata imalatı durdurulmuştu.

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Köksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, altı kamu görevlisi hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açıldı.

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