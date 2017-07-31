Şirince’de altı yıl önce ‘durdurulan’ yıkım yeniden

İzmir’in Şirince köyünde altı yıl önce durdurulan yıkım kararı yarın itibariyle uygulanmaya başlayacak.



Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre ilk etapta üç kişiye yarın 09.00’da başlayacağı belirtilen yıkımların tebligatı ulaştı.

Şirince 1986’da ‘doğal SİT alanı’, 1997 yılında ise ‘üçüncü dereceden doğal SİT alanı’ ilan edilmiş, bu tarihten sonra yapılan ya da tamir edilen evler ‘kaçak’ sayılmıştı.

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İmar planına aykırılık gerekçesiyle 22 yapı hakkında 2011’de alınan yıkım kararı durdurulmuştu.

Köyde bu durumda 128 civarı yapı bulunduğu belirtiliyor.

‘Diğerleri de yıkılacak’

Yıkım tebligatı yapılan üç kişiden biri olan Tekin Karadağ, aralarında Nişanyan Evleri ve Matematik Köyü’nün de bulunduğu çok sayıda tesis hakkında da yıkım kararı alındığını öne sürdü.

Karadağ şunları söyledi: “Şimdilik üç kişiye tebligat yapıldı. Ancak bunlarla başlanıp diğerlerinin de yıkılacağını öğrendik. Nişanyan Evleri, Matematik Köyü ve çok sayıda tanınmış tesis var. Selçuk belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünden bana ulaşan yazıya göre bu sabah (1 Ağustos) 09.00’da yıkıma gelecekler. Yıkım gerçekleşecek yerler için valiliğe gidildi. Bu yıkımdan sonra en az 50-60 yapının hepsi yıkılacak diye öğrendik. Bunların çoğu eklenti. Örneğin eski taş eve bir şey eklemiş; teras mesela. Benim taşınabilir kulübem var. Daha önce izinlerini aldık. Yasal yaptık. ‘İmar yok kaldır’ diyor.”

‘Davalar bitmeden yıkım kararı geliyor’

Şirince’de 2011 yılında alınan ancak tepkiler ve yapılan görüşmeler sonrası durdurulan yıkım kararını hatırlatan Karadağ şöyle devam etti: “2011’de büyük tepki vardı durduruldu. Şimdi yine gündeme geldi. Üç tane ile başlanacak. Şirince Çevre ve Doğa Derneği başkanı olarak valiliğe çözüm önerisi getirdim. ‘Yıkım daha büyük problem yaratır. Uzlaşı yolu getirilip barış haline getirilebilir. İmar planı askıya çıkmadı insanlar dava açsın davalar bitmeden yıkım kararı geliyor. Bu mevsim tam kazanma zamanı turistler içinde bu kötü imaj bırakır’ dedim.”

‘Etap etap hepsi yıkılacak’

Terasıyla ilgili yıkım kararı tebliğ edilen butik otel Zeytinli Konak’ın sahibi Pınar Kızıl da tatil sezonu ortasında yıkım kararını ‘kasti’ bulduklarını dile getirdi: “Aslında binamız 1980 yılında yapıldı. Buradaki kot farkı hatalı olarak gösterilmiş. Bodrum katını birinci kat kabul ediyorlar. Dolayısıyla terasımızın bulunduğu ikinci katı da üçüncü kat olarak göstermişler. Yargılamanın yenilemesi davası ve yürütmenin durdurulması davası açtık. Bu davaların bitmesinin beklenmesi ve bize süre verilmesi gerekiyor. Daha imar planları askıya asılması itiraz süresi var. İmar planları çıkmadı. Buradaki herkes köylü zamanında ilgilenememiş. Selçuk Belediyesi 2010 yılının encümen kararlarını göstererek ‘Yıkacağım’ diyor. Bu yıkımlar başlandığı zaman etap etap hepsi yıkılacak. Bize söylenen 138 yapının olduğu. Birçok insanın da devam eden davası var. Yaz ortasında, sezon ortasında yıkım yapacaklar. Kasti yapıldığını düşünüyoruz. Yapıcı değil yıkıcı bir tavır. Köy halkı olarak direniş göstereceğiz.”

Nesin: Karar var, tebligat yok

Gazete Duvar’a konuşan Nesin Vakfı yöneticisi Ali Nesin ise Matematik Köyü hakkında bir yıkım kararı bulunduğunu ancak kendilerine buna dair bir tebligat ulaşmadığını ifade etti.