Şirin Sever: ‘Çevre Günü’nde kaç kişi panikteydi?

‘Dünya Çevre Günü’ydü dün. Sosyal medyada yüzlerce, binlerce tweet atıldı; konu TT yani gündem oldu. Beylik laflar, bir günlük hatırlamalar, klavye başında duyar kasmalar, ‘çok duyarlıyız, çevreciyiz’ diyenler boldu yani.
Peki gerçekten kaç kişi tehlikenin farkındaydı acaba? Merak etmeyin kendime de soruyorum…
“2050’de dünya çöl olacak” haberlerini okuyup panik olduk mu mesela? Çünkü olmalıydık! Tıpkı 2019 Dünya Ekonomi Forumu’nda; okulunu kırıp iklim için grev yapan 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in dediği gibi…