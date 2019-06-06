Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şirin Sever: ‘Çevre Günü’nde kaç kişi panikteydi?

‘Dünya Çevre Günü’ydü dün. Sosyal medyada yüzlerce, binlerce tweet atıldı; konu TT yani gündem oldu. Beylik laflar, bir günlük hatırlamalar, klavye başında duyar kasmalar, ‘çok duyarlıyız, çevreciyiz’ diyenler boldu yani.

Peki gerçekten kaç kişi tehlikenin farkındaydı acaba? Merak etmeyin kendime de soruyorum…

Reklam

“2050’de dünya çöl olacak” haberlerini okuyup panik olduk mu mesela? Çünkü olmalıydık! Tıpkı 2019 Dünya Ekonomi Forumu’nda; okulunu kırıp iklim için grev yapan 15 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg’in dediği gibi…

Şirin Sever’in yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’ndan seçim kurulu kararına: İmamoğlu’nun rakibi artık YSK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin görevlerine devam etmesi kararı için “YSK aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Ekrem Bey’in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey’in rakibi YSK” dedi.

Tutuklu yakınları bayram için İmralı’ya gidiyor

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan, bayram görüşü için İmralı’ya hareket etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...