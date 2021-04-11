Sırbistan’da aşı olmak isteyenlere kötü haber

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan’da Covid-19 karşı aşılanabileceğine ilişkin yayınlanan reklamların doğru olmadığını belirterek, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.
Aksoy, “Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de bu konuda bir açıklama yaparak yabancıların Sırbistan’da aşı yaptıramayacaklarını belirtti” dedi.
Aksoy, gelecek dönemde böyle bir imkanın sağlanması durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.
Sırbistan’ın mart ayının son haftasında komşu ülke vatandaşlarına çevrim içi randevu alarak aşı merkezlerine gelip Covid-19 aşısı olma imkanı sunmasının ardından, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan’da aşılanabileceğine ilişkin reklamlar yer almaya başlamıştı.
Sırbistan’ın Ankara büyükelçiliği de ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan’da aşı olmasının mümkün olmadığını bildirmişti.