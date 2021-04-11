Sırbistan’da aşı olmak isteyenlere kötü haber

Ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak 17. İstanbul Bienali’ni oluşturan projelerin bir kısmı Nisan 2021’den itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak. Bienal sergileri ise 11 Eylül-14 Kasım arası ziyarete açık olacak.