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Yaramazlara biraz batar!

Sırbistan’da aşı olmak isteyenlere kötü haber

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan’da Covid-19 karşı aşılanabileceğine ilişkin yayınlanan reklamların doğru olmadığını belirterek, ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Fotoğraf: Reuters

Aksoy, “Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de bu konuda bir açıklama yaparak yabancıların Sırbistan’da aşı yaptıramayacaklarını belirtti” dedi.

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Aksoy, gelecek dönemde böyle bir imkanın sağlanması durumunda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Sırbistan’ın mart ayının son haftasında komşu ülke vatandaşlarına çevrim içi randevu alarak aşı merkezlerine gelip Covid-19 aşısı olma imkanı sunmasının ardından, medyada Türk vatandaşlarının Sırbistan’da aşılanabileceğine ilişkin reklamlar yer almaya başlamıştı.

Sırbistan’ın Ankara büyükelçiliği de ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan’da aşı olmasının mümkün olmadığını bildirmişti.

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