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Sırbistan ilkleri yaşıyor: Brnabiç ülkenin ilk kadın ve eşcinsel başbakanı olacak


 

Sırbistan’da Devlet Başkanı Aleksandar Vuçiç, başbakanlığa Ana Brnabiç’i atadı. Brnabiç ülkenin hem ilk kadın hem de ilk eşcinsel başbakanı olacak.

Fotoğraf: Reuters

Kilisenin toplumda hayli ağırlığı bulunduğu Balkan ülkesinde eşcinsellik hala bir tabu.

Buna karşılık nisan ayında devlet başkanı seçilen Vuçiç’in hala genel başkanı olduğu Sırp İlerleme Partisi (SNS) müttefikleriyle birlikte parlamentoda çoğunluğa sahip olduğu için Brnabiç’in başbakanlığının parlamentoda onaylanması bekleniyor.

Vuçiç’in, “Kişisel ve mesleki açıdan bu görevin gerektirdiği tüm nitelikleri taşıyor” dediği Brnabiç’i başbakan olarak atayarak AB’ye toleranslı bir ülke olduğu mesajını vermek istediği de ileri sürülüyor.

Brnabiç İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile birlikte Avrupa’daki az sayıdaki eşcinsel başbakandan biri olacak.

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