Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sırası gelenlerin dörtte biri aşı yaptırmamış

Aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı yüzde 25’i buldu.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ sitesindeki verilere göre, Türkiye genelinde 18 milyon 515 bin 988 doz aşı yapıldı. İkinci doz uygulanan kişi sayısıysa 7 milyon 589 bin 386. Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısında etkinliğin ikinci dozdan yaklaşık iki hafta sonra oluştuğu biliniyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre aşıdan kaçmanın ilk nedeni korku. Aşının yan etkisinin olabileceğine inanılıyor. İkinci neden ise aşı karşıtlığı.

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 60 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Sırası geldiği halde aşı vurulmayan bir kişi sonraki aşı için diğer üç grubun aşılanmasını bekleyecek.

Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeret bulunuyorsa, bu bildirildiğinde aşı randevu sistemi kapanmıyor, iyileştikten sonra aşı uygulanabiliyor.

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