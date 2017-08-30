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Sıralı tam liste: ‘Saray’daki 30 Ağustos resepsiyonunda kim var kim yok?

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Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için Ankara’daki ‘Ak Saray’da resepsiyon düzenlendi.

Fotoğraflar: Cumhurbaşkanlığı

Resepsiyona çok sayıda davetli katılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuklarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

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Kuran okunmasıyla başlayan resepsiyona bu yıl farklı tarihlerdeki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı, asker, polis ve bekçiler de temsil edildi.

Resepsiyonda Kuran okundu. (Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan ile Hulusi Akar-Şule Akar çifti.)

Davette siyaset, spor, sanat ve medya dünyasından da çok sayıda isim hazır bulundu. Bazı medya patronlarının siyasilerle koyu sohbeti dikkati çekti.

Davete Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı.

Hangi siyasetçiler geldi?

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, BBP lideri Mustafa Destici, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller resepsiyona katıldı.

Yayınlanan fotoğraflardan davete eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı anlaşıldı.

Medyadan kimler vardı?

Davete katılan isimler şunlar: Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Vuslat Doğan Sabancı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Baran Sevişoğlu, Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, NTV Sunucusu Oğuz Haksever, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol, İHA ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörü Yücel Koç, Türkiye Gazetesi yazarları Fuat Uğur ve Cem Küçük, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay, eşi işadamı Kıvanç Oktay, Demirörenmedya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, Milliyet gazetesi yazarları Güneri Civaoğlu, Hakkı Öcal, Vatan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Turgut Yuvacan, Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik.

Hangi ünlüler orada?

Resepsiyona, Yavuz Bingöl, Berdan Mardini, Necati Şaşmaz, Ece Erken, Esra Erol, Mustafa Keser, Petek Dinçöz ve Alişan katıldı.

Spor camiasından kimler vardı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin ve futbolcu Gökhan Töre de davetteydi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk
Şahenk ile NTV ekibi.
Futbolcu Gökhan Töre
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan
Meclis başkanı ile başbakan.
AKP’nin ‘referandum ortağı’ MHP lideri Bahçeli
Tayyip Erdoğan-Emine Erdoğan ile Hulusi Akar-Şule Akar çifti.
Berdan Mardini
Ece Erken ile Mardini
Esra Erol, Alişan ve Sinan Engin.
Sinan Engin.
Yavuz Bingöl
Dursun Özbek
Necati Şaşmaz
Mustafa Keser
Petek Dinçöz
Doğan medya ekibi

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