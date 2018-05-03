Sıralı tam liste: AKP’de Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek dahil 22 isim aday değil

AKP’den 22 isim 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Aday olmayanlar arasında Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin bulunuyor.
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, aday olmayacağını duyurmuştu.
Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.
Yeniden adaylık için başvuru yapmayan isimler şu şekilde:
Mehmet Müezzinoğlu – Bursa
Burhan Kayatürk – Van
Ekrem Erdem – İstanbul
Hüseyin Samani – Antalya
İsrafil Kışla – Artvin
Hüseyin Şahin – Bursa
Ahmet Davutoğlu – Konya
Murat Göktürk – Nevşehir
Fatma Seniha Nükhet Hotar – İzmir
Hasan Özyer – Muğla
Cemalettin Kani Torun – Bursa
Mehmet Ali Pulcu – İstanbul
İbrahim Mustafa Turhan – İzmir
Recep Konuk – Karaman
Coşkun Çakır – Tokat
Cemil Çiçek – Ankara
Mehmet Ali Şahin – Karabük
Ali Babacan – Ankara
Beşir Atalay – Van
Özcan Ulupınar – Zonguldak
Ayhan Gider – Çanakkale
İsmail Kahraman – İstanbul