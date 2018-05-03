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Yaramazlara biraz batar!

Sıralı tam liste: AKP’de Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek dahil 22 isim aday değil

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AKP’den 22 isim 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmadı. Aday olmayanlar arasında Ali Babacan, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin bulunuyor.

Babacan ve Erdoğan… Fotoğraf: DHA (Arşiv)

 

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, aday olmayacağını duyurmuştu.

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Dün sona eren adaylık başvurusunda toplam 7 bin 239 başvuru yapılmıştı.

Yeniden adaylık için başvuru yapmayan isimler şu şekilde:

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Mehmet Müezzinoğlu – Bursa
Burhan Kayatürk – Van
Ekrem Erdem – İstanbul
Hüseyin Samani – Antalya
İsrafil Kışla – Artvin
Hüseyin Şahin – Bursa
Ahmet Davutoğlu – Konya
Murat Göktürk – Nevşehir
Fatma Seniha Nükhet Hotar – İzmir
Hasan Özyer – Muğla
Cemalettin Kani Torun – Bursa
Mehmet Ali Pulcu – İstanbul
İbrahim Mustafa Turhan – İzmir
Recep Konuk – Karaman
Coşkun Çakır – Tokat
Cemil Çiçek – Ankara
Mehmet Ali Şahin – Karabük
Ali Babacan – Ankara
Beşir Atalay – Van
Özcan Ulupınar – Zonguldak
Ayhan Gider – Çanakkale
İsmail Kahraman – İstanbul

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