Sırada Kuveyt var: Çavuşoğlu ve Zeybekci, Katarlı mevkidaşlarıyla 40 dakika görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Körfez ülkelerinin ablukasındaki Katar’daki temaslarının ardından Kuveyt’e gidiyor.

İki bakan bugün Katar’a gitmişti.

AA’nın haberine göre ikili Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim’le dışişleri bakanlığı rezidansında 40 dakika basına kapalı görüştü.

Çavuşoğlu ve Zeybekci, buradan Kuveyt’e gitme kararı aldı.

Türkiye’nin çabaları

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi, Katar’la IŞİD, El Kaide ve Müslüman Kardeşler’e destek olduğu gerekçesiyle ilişkilerini kesmiş, kervana bazı Afrika ülkeleri de katılmıştı.

Türkiye, krizin başından bu yana ‘arabulucu’ rolü oynamayı hedeflemişti. Katar’ın Kuveyt’i tercih ettiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise krizin Ramazan Bayramı’na kadar çözülmesi gerektiğini söylemiş, son olarak da Suudi Arabistan kralının bu meseleyi çözmesi gerektiğini ifade etmişti.