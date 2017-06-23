Sırada iskele var: Kabataş’ın ‘beton martı’sı için kazıklar çakıldı

Kabataş’ta inşaatı süren ‘Kabataş Transfer Merkezi Projesi’ dahilinde yapılacak iki iskele için kazık çakma işlemi büyük ölçüde tamamlandı.

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) ulaşım transfer merkezi çalışmaları 11 Ağustos 2016’da başlamıştı.

Proje kapsamında iki iskele yapılıyor. Bunlar için de kazıkların denize çakılma çalışması işlemi tamamlanmak üzere.

Kazıkların çakılmasıyla iskeleler de gün yüzüne çıktı. Kazıkların tümünün çakılmasının ardından iskelelerin üst bölümünün yapımına geçilecek.

İskeleler ‘şehrin siluetini bozmaması’ amacıyla 9,5 metreden yüksek yapılmayacak.

Şimdiye dek yüzlerce kazık çakılırken, kazıklar üzerinde inşa edilen yaklaşık 20 metre eninde, yaklaşık 600 metre uzunluğunda da bir yürüme yolu ve ‘sosyal alan’ çalışması sürüyor.

Öte yandan bölgenin bir kısmında, turkuaz olan denizin çamur rengine döndüğü gözlendi.