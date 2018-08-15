Sıra Validebağ Korusu’na geldi: ‘Millet bahçesi’ planlanıyor, top kurulda

1.derece doğal SİT koruma alanı Üsküdar’daki Validebağ Korusu için büyükşehir belediyesi (İBB) ‘peyzaj projesi’ yapmak için Koruma Kurulu’na başvurdu. Korunun 35 dönümünü kapsayacak, içinde fitness alanları ve yürüyüş parkurları bulunacak ‘millet bahçesi’ projesi için kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesinde verilecek en önemli müjdenin İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak bir ‘millet bahçesi’ olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı ayrıca miting yaptığı bazı illerde bilhassa yıkılacak stadyumların yerine ‘millet bahçesi’ yapılacağını söylemişti.

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’35 dönümünde basit onarım’

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda ‘millet bahçesi’ projesini masaya yatırdı. Toplantıda Esenler’de 2.5 milyon metrekarelik askeri alanla birlikte Validebağ Korusu’nun da ‘millet bahçesi’ haline getirilmesine karar verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Validebağ Korusu’nda ‘peyzaj projesi’ yapmak için Koruma Kurulu’na başvurdu. 10 Ağustos’ta yapılan izin başvurusu İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 16 Ağustos’ta gerçekleştireceği toplantının gündemine alındı.

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Kurula sunulan ‘Validebağ Korusu Millet Bahçesi Projesi’yle büyük oranda tahrip olan mevcut sert zemin basit onarım kapsamında rehabilite edilecek. Bu kapsamda 354 dönüm olan Validebağ Korusu’nun 35 dönümünde basit onarım yapılması hedefleniyor. İBB’den yapılan açıklamaya göre koruda yürüyüş-koşu, bisiklet parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness alanları planlanıyor.

Çalışmalar sırasında granit doğal taş zemin kaplaması, dişli kum, çim taşı, ahşap travers ve granit bordür malzemesi kullanılacak.

Validebağ Gönüllüleri: Koruya dokunmayın

Koruda yapılaşma endişesi yaratan ‘millet bahçesi’yle ilgili semt sakinlerinin oluşturduğu Validebağ Gönüllüleri, “Validebağ Korusu zaten millet malıdır, korunun ayrıca ‘millet bahçesi’ yapılmasına ihtiyacı yoktur. Koruya dokunmayın” çağrısı yaptı.

Korunun 354 dönüm büyüklüğüyle Anadolu yakasının en önemli yeşil alanlarından birisi olduğuna dikkat çeken Validebağ Gönüllüleri, korunun 1999’dan bu yana 1’nci derece doğal ve tarihi SİT alanı olduğunu hatırlattı.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Validebağ Korusu üzerinde uzun zamandır rant heveslilerinin gözleri var, biliyoruz. Kimisi koruyu ‘kent ormanı’ yapacağını, kimisi ‘İstanbul’un Hyde Park’ı’ yapacağını söyledi bugüne kadar. Birisi içine hastane yapmaya kalkışır, bir başkası gölet, amfi tiyatro, kuş gözlem kulesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanı yapmak ister. Validebağ Gönüllüleri olarak 1998’den bu yana, tüm bu rant girişimlerine karşı mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Validebağ Korusu bahçe değildir, park değildir, korudur. İçinde bulunan Adile Sultan Kasrı ve Abdülaziz Av Köşkü son yıllardaki hoyratça kullanımlara rağmen, tarihi değere sahiptirler ve 1. derecede koruma altındadırlar. Biliyoruz ki, bu girişimler mutlaka bir inşaat çalışması gerektirecek ve korudaki doğal ekosistemi tahrip edecektir”