Sıra TSK’da: ‘Erdoğan aşığı’ Sancak’ın sahibi olduğu BMC, 529 tane ‘Kirpi’ satacak

Hükümete en yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC, TSK’ya ‘Kirpi’ olarak adlandırılan 529 adet zırhlı aracın satışı için sözleşme imzaladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak, “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” demişti.
Sancak, AKP’nin son kongresinde partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu’na (MKYK) seçilmişti.
İHA’nın haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde; ‘Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini arttırmak’ amacıyla 529 adet Taktik Tekerlekli Araç (TAK) alımı planlandığı belirtildi.
Bu kapsamda, BMC’yle anlaşma sağlandığı açıklandı.
Yeni nesil Kirpi araçlarının tedarik edileceği TTA-2 Projesi Sözleşmesi, Müsteşarlığımız ile BMC arasında düzenlenen törenle imzalanmıştır. pic.twitter.com/5be3YCfIZN
— SSM (@SavunmaSanayii) August 8, 2017
TSK’nın ‘Kirpi’, kamyon ve otobüs gibi zırhlı araç ihtiyaçlarını da karşılayan BMC, aynı zamanda belediyelere otobüs de sağlıyor.