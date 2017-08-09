Sıra TSK’da: ‘Erdoğan aşığı’ Sancak’ın sahibi olduğu BMC, 529 tane ‘Kirpi’ satacak

Hükümete en yakın işadamlarından Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC, TSK’ya ‘Kirpi’ olarak adlandırılan 529 adet zırhlı aracın satışı için sözleşme imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘ilan-ı aşk‘ etmesiyle bilinen Sancak, “Anam, babam, eşim, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan” demişti.

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