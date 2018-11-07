Sıra spora mı geldi: MHP’li vekilden Futbol Federasyonu’na kayyım önerisi

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, takımların borç batağı içinde olduğunu belirterek Futbol Federasyonu’na kayyım atanmasını önerdi.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan eski futbolcu Sancaklı, “Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, her yerde tepki var. Neymiş? Seçilmiş. Seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, Futbol Federasyonu ve sporla ilgili de el çektirelim. dedi.

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Türk futbolunun ‘uçurumdan aşağı’ yuvarlanmış olduğunu söyleyen Sancaklı,“Sadece dört büyük kulübümüzün, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon diye nitelendirdiğimiz takımların borcu 12 milyarı geçmiş” diyerek bunu hiçbir kulübün ödeyemeyeceğini söyledi.

Federasyon seçimlerine de değinen Sancaklı, federasyonda iktidara yakın insanlar olmasının ’20 küsür milyon oy alan bir parti göz önüne alındığında normal olduğunu’ ancak ‘ehil insanlar’ın gerekli görevlere getirilmediğini ifade etti: “Mümkün olduğu kadar yandaşlar, akrabalar ve onlardan kurulu olduğu için de Türk spor tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz.”