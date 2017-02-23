Sıra son 16’da: Hapoel Beer Şeva’yı evinde 2-1 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında evinde İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Vodafone Arena’da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin golleri 14’üncü dakikada Aboubakar ve 87’inci dakikada Cenk Tosun’dan gelirken, Hapoel Beer Şeva’nın tek golünü 64’üncü dakikada Nwakaeme kaydetti.
Beşiktaş’ın son 16 turundaki rakibi yarın çekilecek kura ile belli olacak. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta oynanacak.