Sıra ormanlara geldi: ‘Kamu yararı ve zaruri hallerde’ ibadethane açılabilecek

Orman alanlarında ‘kamu yararı ve zaruri hallerde’ kişi ve şirketlere verilen izinle ilgili yönetmeliğin kapsamı genişletildi.

Buna göre, orman alanlarında dini eğitim verecek kuruma bağlı ibadethaneye izin verilecek.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre, Orman Kanunu’nun 16, 17/3 ve 18. maddelerine ilişkin uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklik 21 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Orman Kanunu’nun ‘kamu yararı ve zaruri hallerde’ orman alanlarında kişi ve şirketlere izin verilmesine ilişkin uygulama yönetmeliğinde ilk olarak ‘liman geri hizmet alanı’ tanımlandı.

Yönetmeliğin, ‘kamu yararı ve zaruri hallerde’ orman alanlarında verilecek izinleri düzenleyen dördüncü maddesinde yapılan değişiklikle, yeraltı depolama tesisleri ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethaneye izin verilebilecek.

Toprak dolgu alanı şirketlere işlettirebilecek

16. maddenin uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikte, izin sahibi belediye toprak dolgu alanını başkasına devredemeyecek. Ancak büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya belediye şirketlerinin yüzde 50’den fazla ortaklı olduğu şirketlere işlettirebilecek.

Karar yargıya taşınacak

Yönetmelik değişikliğinin Danıştay kararına aykırı olduğunu ve kararı yargıya taşıyacaklarını söyleyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın, “Ormanlara toprak dökümünün işlettirilmesi, tekrar belediyelere bağlı şirketler kanalıyla üçüncü şahıslara verilmektedir” dedi.