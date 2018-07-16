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Yaramazlara biraz batar!

Sıra Kuzguncuk’a geldi: 89 bin metrekarelik alanda ‘kentsel dönüşüm’

 

Tarihi Kuzguncuk Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 89 bin metrekarelik ‘Boğaziçi etkilenme alanı’nda kalan parsellerdeki faaliyetler  büyükşehir belediyesi (İBB) tarafından yürütülecek.

Fotoğraf: uskudar.bel.tr

Üsküdar’da bulunan 16 mahalle için alınan kentsel dönüşüm kararı uygulama aşamasına geldi.

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Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, 16 mahalle arasındaki Kuzguncuk, İBB tarafından ‘Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’ ilan edildi. Karar 13 Temmuz 2018 tarihli İBB meclis oturumunda oy çokluğuyla alındı.

‘Üzerindeki riskli yapılaşma nedeniyle güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel dokunun elde edilmesi, gayri yasal ve sağlıksız gelişmiş yerleşim alanlarının sağlıklı, yaşanabilir mekanlara dönüştürülmesi, yakın çevrede yaşayanların sosyal ve fiziki imkanlarının gelişmesi, eksikliği hissedilen kentsel donatı alanlarının sağlanması’ amacıyla İBB mülkiyeti ve hissesinde bulunan 89 bin metrekarelik alan ele alındı.

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Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi talep edilen parseller mevcut planlarda ‘Boğaziçi etkilenme alanı’nda kalıyor. Mahallede 167 bina bulunuyor. Bu binaların 87’si tek, 43’ü iki, 22’si üç, sekizi dört, beşi beş, ikisi de altı katlı.

‘kentsel dönüşüm ve gelişim alanı’ ilan edilmesi düşünülen alanın ‘konut dokusunun yenilenmesi’ hedefleniyor.

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