Sıra gümrük bakanında: Yolları ‘Teröristler yürüsün’ diye yapmıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne dair “Yolları millet için yapıyoruz, ‘Teröristler yürüsün’ diye değil” dedi.

CHP, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı.

‘Adalet Yürüyüşü’ bugün 14’üncü gününü geride bırakırken, hükümet kanadı CHP’lilere sıkça ‘terörist’ nitelemesi yapmıştı.

‘Teröristler yürüsün diye değil’

Benzer bir niteleme Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den geldi.

Erzincan’daki bir etkinlikte konuşan bakan, yürüyüşçülere şu sözlerle seslendi: “Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz ‘Gönülleri birleştirelim’ diye. Biz yollar yapıyoruz ‘Millet yürüsün’ diye. ‘Kemaliyeli yürüsün’ diye. ‘Erzincanlı yürüsün’ diye, ‘Malatyalı yürüsün’ diye. Yol yapıyoruz, ‘Teröristler yürüsün’ diye değil. ‘Teröristleri kurtarmak için yürüyelim’ değil, ‘Milleti kurtaralım’ diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah.”