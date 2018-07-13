Sıra Finike’de: Çay, meyve suyu, kek ve kurabiye ikramlı ‘millet kıraathanesi’ açıldı

Antalya’nın Finike ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi ‘millet kıraathanesi’ açıldı.

Finike Belediyesi’nce bir süre önce sahilde hizmete açılan mini kütüphane, ‘millet kıraathanesi’ne dönüştürüldü. Yaklaşık beş bin kitap kapasiteli kütüphanede, çay, meyve suyu, kek ve kurabiye ikramı yapılıyor.

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İlçenin AKP’li belediye başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Erdoğan’ın seçim vaadini ’emir’ kabul ederek, bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Sahilde açılan yerin, konum olarak da çok güzel olduğunu belirten Sarıoğlu, “Burayı daha önce sahilde Finikelilerin kitapla haşır neşir, sahilde bu güzel manzara karşısında iç içe olacakları, kendilerini evinde hissedecekleri yer yapalım istemiştik. Gerçekten de öyle oldu” dedi.

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Finike’deki ‘millet kıraathanesi’ni günde 70- 80 kişinin ziyaret ettiği belirtildi.