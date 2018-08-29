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Yaramazlara biraz batar!

Sıra erkeklere geldi: Afişteki dansçıyı boyayıp ‘Edep’ yazdılar

 

İzmit’te bir AVM’de açılan dans okulunun tanıtımı için yapıştırılan afişteki erkek dansçının üzeri sprey boyayla boyandı.

Fotoğraflar: DHA

Anadolu Ateşi Dans Okulu, açılmasının ardından Gölcük Atatürk Bulvarı üzerindeki durak dahil birçok noktaya afiş astı.

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Duraktaşı afişte, bir de erkek dansçı figürü yer aldı.

Afişin zarar verilmemiş hali.

Ancak görsel, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce siyaha boyandı. Dansçının yanına da ‘Edep’ yazıldı.

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Bölgede oturan bir vatandaş şunları söyledi: “Anadolu Ateşi yıllardır bu fotoğrafı kullanıyor. Erkek dansçı çıplak değil. Ancak vücut hatlarının görünmesi sanıyoruz birilerini rahatsız etmiş ve ‘Edep’ yazmışlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Çirkin bir durum, tuhaf bir bakış açısı. Ayrıca duraktaki cam panoyu da boyayarak zarar vermiş oldular.”

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